Altri na corrida para a compra da brasileira Lwarcel

O mercado brasileiro de celulose está em destaque, com fusões e aquisições a fazerem mexer o sector. Depois de em Março a Suzano e a Fibria terem chegado a um acordo para uma fusão, criando a maior produtora mundial de celulose, agora é a vez de avançar a venda da Lwarcel. Uma operação que, segundo o Estadão, está quase fechada.

A Suzano, que era apontada como a grande favorita a esta compra, está fora da operação, depois da fusão com a Fibria. Na corrida, diz o mesmo jornal, estão a chilena Arauco, a portuguesa Altri e a asiática April. Entre os potenciais interessados está ainda a espanhola Ence.

O Estadão adianta que o valor da operação está entre os 1,5 mil milhões e 1,8 mil milhões de reais (entre 370 e 440 milhões de euros).

O jornal adianta ainda que o negócio deverá estar concluído no primeiro semestre do ano.

A família Trecenti é a dona da Lwarcel e, segundo a mesma publicação, poderá manter uma participação minoritária.

"A Lwarcel produz, anualmente, 250 mil toneladas de celulose de fibra curta de eucalipto, matéria-prima utilizada no fabrico de diversos tipos de papéis no Brasil e no exterior", salienta a empresa no seu site.