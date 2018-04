Imprensa brasileira junta Navigator à lista de interessados na Lwarcel

A Navigator estará entre os potenciais compradores da brasileira Lwarcel. A notícia é avançada pelo jornal brasileiro Estado de S. Paulo (de acesso restrito).

O Estadão adianta que a empresa brasileira está avaliada entre 1,5 mil milhões e 1,8 mil milhões de reais (entre 370 e 440 milhões de euros) e que família Trecenti, actual dona da Lwarcel, está há quatro anos à procura de um parceiro para este negócio. Neste momento a família admite vender a totalidade deste activo.

A Navigator deverá juntar-se assim à Altri, que também é dada como interessada na aquisição desta empresa, numa altura em que o mercado brasileiro de celulose está em destaque, com fusões e aquisições a fazerem mexer o sector. Contactada pelo Negócios, o grupo disse não fazer comentários.

No dia 3 de Abril, o Estadão já dizia que a Altri estava entre as interessadas nesta aquisição. O Negócios contactou fonte oficial da empresa para confirmar o interesse, mas não obteve resposta.

Na corrida, diz o mesmo jornal, estão também a chilena Arauco e a asiática April. Entre os potenciais interessados estará ainda a espanhola Ence.

O jornal adianta ainda que o negócio deverá estar concluído no primeiro semestre do ano.

"A Lwarcel produz, anualmente, 250 mil toneladas de celulose de fibra curta de eucalipto, matéria-prima utilizada no fabrico de diversos tipos de papéis no Brasil e no exterior", salienta a empresa no seu site.