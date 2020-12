Altri vai aumentar preços da pasta de papel no próximo ano, em linha com o setor

A Altri vai aumentar os preços da pasta de papel a partir do próximo ano face aos atuais 680 dólares por tonelada, seguindo a tendência registada no setor, depois de a brasileira Suzano ter dado o "tiro de partida".A Suzano, a maior empresa do mundo do setor, notificou os seus clientes na Europa e na América do Norte de um aumento de preços na pasta de papel para os 750 dólares por tonelada para os clientes europeus e 970 dólares por tonelada para os clientes norte-americanos.Ao Negócios, a Altri confirma que "vai acompanhar" esta subida, apesar de não especificar qual será o volume da subida."São notícias positivas para as empresas da Península Ibérica. Isto é um aumento relevante nos preços (maior do que os aumentos normais de preços anunciados pela indústria) e surge antes das nossas expectativas", pode ler-se na nota de hoje dos analistas do CaixaBank/BPI.Acrescentam que a mudança nos preços se deve efetuar depois das festividades de Ano Novo chinês, no final de janeiro, que é uma "altura de forte procura". "Este aumento de preços prova que a procura está a evoluir de forma robusta, o que é uma leitura positiva para toda a indústria", escrevem.Os analistas apontam para uma subida média dos preços para os 740 dólares por tonelada para a Europa em 2021. A acontecer representaria um aumento de 60 dólares, em comparação com os valores atualmente praticados.Também os analistas do JB Capital consideram que estas são "boas notícias para a Altri e para a Ence". "Já vimos dois aumentos de preços na China e estamos à espera que a Europa acompanhe", pode ler-se na nota de hoje."Isto confirma o bom momento para os 'players' de pasta de papel com o fluxo de notícias a ser mais positivo do que nós esperávamos", dizem os analistas, apontando para um preço médio de 765 dólares (+85 dólares face aos atuais) por tonelada na Europa, a partir do próximo ano.As ações da Altri estão hoje a desvalorizar mais de 1%, mas desde os mínimos de março já valorizaram mais de 90%, estando perto de eliminar as perdas sofridas durante este ano no mercado bolsista. Esta tendência foi vincada principalmente a partir de novembro deste ano. Desde então, cada título da cotada portuguesa passou a valer mais 65%.De acordo com a Bloomberg, o preço-alvo médio de todas as casas de investimento que cobrem a Altri é de 5,98 euros por ação, o que representa um potencial retorno de 13,3% face ao valor de fecho da última sessão.Também a Navigator tem consguido recuperar desde os valores de março (+35%), mas com menos fulgor. No ano como um todo, a papeleira acumula uma desvalorização de 29%, superior à queda de 7% da Altri.