CaixaBank/BPI prevê aumento de preços da pasta de papel. Papeleiras nacionais acompanham

As papeleiras da Europa vão ter um aumento de preços a partir deste ano, num leque onde se incluem as portuguesas Altri e Navigator, seguindo a subida anunciada pela brasileira Suzano, que irá aumentar em cerca de 70 dólares por tonelada os preços da pasta de papel.O aumento de preços já tinha sido anunciado pela papeleira brasileira, mas a subida será maior face à que foi divulgada inicialmente.Antes, a Suzano teriaAgora, a mesma empresa diz que os preços sofrerão aumentos para os 820 dólares para europeus e 1.040 dólares para americanos.Na altura da primeira notificação, a portuguesa Altri disse ao Negócios que iria acompanhar esta subida de preços. Os analistas do CaixaBank/BPI consideram que estas são "notícias positivas para as papeleiras ibéricas". "Este é mais um relevante aumento de preços (maior dos aumentos habitualmente anunciados pela indústria)", acrescenta, numa nota.O banco de investimento prevê que os preços da pasta de papel subam para uma média de 740 dólares por tonelada na Europa, acima dos 680 dólares praticados em 2020.