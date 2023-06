Árbitros decidem risco judicial de 35 milhões da Efacec no Brasil

Foram já concluídas as peritagens em sede do processo que corporiza o maior passivo contingente da empresa, referente a um contrato com a Trens de São Paulo, que se arrasta há já nove anos.



A Efacec mantém no Brasil um litígio judicial com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Paulo Duarte Rui Neves ruineves@negocios.pt 08:45







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Um ano antes da entrada da empresária angolana na Efacec, o consórcio formado pela empresa portuguesa e a norte-americana Union Switch & Signal Internacional decidiu, por motivos imputáveis ao cliente, rescindir o contrato de remodelação da sinalização de diversas linhas do sistema ferroviário do Estado de São Paulo, no Brasil.



... ... Saber mais Efacec Brasil

Árbitros decidem risco judicial de 35 milhões da Efacec no Brasil









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Árbitros decidem risco judicial de 35 milhões da Efacec no Brasil O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar