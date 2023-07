Australiana de Samora Correia dispensa 93 trabalhadores

A multinacional Hayco aceitou 32 candidaturas no âmbito de um programa de saídas voluntárias por mútuo acordo, dois meses após ter cortado 61 postos de trabalho na fábrica-mãe de um grupo português adquirido numa “transação milionária”, no final do ano passado.

Australiana de Samora Correia dispensa 93 trabalhadores









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Australiana de Samora Correia dispensa 93 trabalhadores O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar