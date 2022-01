Altri aumenta preço da pasta em 30 dólares por tonelada

A Altri vai aumentar no próximo mês o preço da pasta de papel em 30 dólares para os seus clientes na Europa, acompanhando a decisão tomada pela Suzano.





A fabricante brasileira vai aumentar o preço da pasta para os clientes na Europa em 30 dólares por tonelada, para 1.170 dólares, e para os clientes norte-americanos a subida é de 40 dólares, para 1.380 dólares por tonelada.





"A Altri acompanha este aumento", disse ao Negócios fonte oficial do grupo, que vende essencialmente para o mercado europeu.





Segundo noticiou a Reuters, a Suzano tinha já informado no início do mês os clientes na Ásia de um aumento de 50 dólares por tonelada nos preços da celulose.





O aumento dos custos de produção, designadamente da energia, fez-se sentir ao longo do ano passado, com impacto nas diferentes atividades económicas, designadamente no setor da pasta e do papel. A Navigator anunciou ainda em 2021 várias subidas de preços dos seus produtos, criando inclusivamente uma sobretaxa.