Castelbel recruta CEO que fez carreira no grupo Louis Vuitton

Américo Pinheiro é o novo presidente da comissão executiva da Castelbel, sucedendo a Marta Araújo, que estava no cargo desde 2018 e vai permanecer na empresa do Castêlo da Maia como diretora de marketing, comunicação e vendas, passando a administradora não executiva.



Formado em Gestão e Administração de Empresas na Universidade Católica, o novo gestor da fabricante nortenha começou a carreira profissional em 1994 na Jerónimo Martins, foi diretor de marca na L’Oréal e no início do século ingressou no atual grupo LVMH, de origem francesa e especializado em artigos de luxo.





Possui um historial de sucesso no que toca a crescimento e rentabilidade, o que faz dele a escolha acertada para liderar a Castelbel nesta nova etapa. Pedro Gonçalves, presidente do conselho de administração da Castelbel

Nas quase duas décadas que passou nesta "holding", Américo Pinheiro começou como responsável pelas marcas Guerlain, Loewe e Acqua di Parma em Portugal, seguiu depois para Madrid onde ocupou o cargo de diretor-geral da Givenchy Parfums em Espanha e acabou como diretor das subsidiárias europeias e latino-americanas da Louis Vuitton Moët Hennessy Fragrance Brands, sediada em Paris.

Numa mensagem enviada ao Negócios, o presidente do conselho de administração da Castelbel, Pedro Gonçalves, destaca o contributo de Marta Araújo no "crescimento substancial" do negócio nos últimos anos e, no sucessor, a passagem por "algumas das mais ilustres marcas no setor do luxo" e o "historial de sucesso no que toca a crescimento e rentabilidade, o que faz dele a escolha acertada para liderar [a empresa] nesta nova etapa".



Exportadora na mão do Fundo Vallis

A produtora e distribuidora de sabonetes e outros produtos de higiene pessoal e para o lar com as marcas Castelbel e Portus Cale é atualmente controlada pelo Fundo Vallis, que em junho de 2016 comprou uma participação de 60%. Foi fundada por três sócios em 1999, dos quais apenas Aquiles Araújo Barros se mantém na estrutura acionista, como o minoritário de maior relevo.



Obrigada a encerrar temporariamente a fábrica durante a pandemia devido à queda acentuada das encomendas, a empresa conta neste momento com 180 trabalhadores. Além da loja online e de espaços próprios no Porto e Lisboa, está presente em 400 pontos de venda em Portugal e em perto de mil no estrangeiro.



Marta Araújo liderou a Castelbel nos últimos dois anos.



No ano passado, o volume de negócios teve um crescimento homólogo de 20% e chegou aos 13,6 milhões de euros. Cerca de 75% das receitas são obtidas através da exportação para mais de 60 países, com destaque para os mercados dos Estados Unidos da América e o Reino Unido.