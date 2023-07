Contratação, preços e juros são nuvens no horizonte

Depois de um primeiro semestre em que foi impactado pela dificuldade de contratação, inflação alta e custos de financiamento crescentes devido à subida dos juros, a indústria adivinha que a segunda metade de 2023 não deverá trazer um alívio nesses aspetos. A conclusão é do último inquérito da Associação Empresarial de Portugal (AEP) aos associados.



Entre o balanço do primeiro semestre e a perspetiva para o segundo "há questões constantes, nomeadamente a dificuldade de contratação de mão de obra, a inflação e as taxas de juro, agora agravadas com a redução da procura interna e externa que já se começa a fazer sentir", diz Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP, ao Negócios.



O vice-presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Rafael Campos Pereira, converge no diagnóstico. "Os três maiores desafios para a indústria como um todo são os recursos humanos, a descarbonização e a transição digital", afirma.



Na análise, a AEP elenca dez fatores que influenciam a atividade económica e desafia os decisores a avaliarem a importância de cada um deles na respetiva organização, com uma de quatro classificações: "nada significativo", "pouco significativo", "significativo" ou "muito significativo".