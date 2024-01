Corticeira Amorim investe 10 milhões para pavimentar sem PVC

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A líder mundial na produção e distribuição de pavimentos com incorporação de cortiça, alinhada com a estratégia da inovação sustentável da casa-mãe Corticeira Amorim, acaba de anunciar que antecipou os seus objetivos estratégicos definidos para 2025, apresentando já toda a sua oferta de produtos 100% livre de PVC.

"As emissões de carbono na indústria da construção representam cerca de 40% das emissões globais. Face a esta brutal realidade, delineamos, há três anos, o objetivo claro de eliminar a utilização de PVC em todos os nossos produtos até 2025. Graças a um esforço e um compromisso de toda a empresa, é possível atingir este objetivo em janeiro de 2024", revela Fernando Melo, CEO da Amorim Cork Flooring.

A estratégia de substituição das gamas que ainda utilizavam PVC por novos produtos assentou na tecnologia de impressão digital, tendo a empresa investido "cerca de 10 milhões de euros na aquisição de uma nova linha de impressão digital que, além do realismo da imagem impressa (diretamente sobre cortiça), consegue replicar a textura dos visuais, sejam estes de madeira ou de pedra", afiança a Amorim Cork Flooring.

E assim nasceu a Wicanders Wise, a marca que agrega as insígnias Wicanders e Wise, existentes, "num movimento de fusão entre o conforto e performance da Wicanders e a sustentabilidade da Amorim Wise", explica.

A empresa da Corticeira Amorim aproveita a oportunidade para apresentar o seu mais recente produto, o Bionatural, resultado de quatro anos de I&D.

"Trata-se de um produto feito à base de cortiça e materiais naturais e reciclados, com um core 100% natural,100% vegetal e 100% livre de plásticos fósseis", detalha.

"Com um conteúdo reciclável acima de 95%, é composto por materiais como a cortiça, o desperdício da cana-de-açúcar, óleo de soja e resíduos de fibras de madeira", estando disponível em visual cortiça natural e em visuais de madeira ou pedra com recurso à nova tecnologia de impressão digital.

"Sentimos o dever de proporcionar aos nossos clientes mais do que uma oferta livre de PVC, um produto natural, à base de cortiça, que não tem componentes de origem fóssil e que apresenta a resistência equivalente a produtos sintéticos", enfatiza Fernando Melo.





Segundo a empresa do maior grupo de transformação de cortiça do mundo, produtos da Amorim Cork Flooring proporciona uma série de benefícios, como sejam o silêncio, pois "a cortiça é um isolante natural extremamente eficiente, reduzindo o som até 53%", e o isolamento térmico Natural, porquanto "a cortiça proporciona eficiência energética, mesmo ao caminhar descalço, com uma temperatura constante ao longo de todo o ano".

Conforto ao caminhar – "um pavimento de cortiça reduz os impactos e tensões corporais" – e resistência ao impacto - os pavimentos em cortiça têm uma elevada capacidade de absorção de choques, mantendo a sua resistência – são outros benefícios dos produtos da Amorim Cork Flooring, segundo a empresa do grupo que fatura mais de mil milhões de euros e emprega cerca de cinco mil pessoas.