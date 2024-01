Como evoluiu o património das famílias mais ricas da bolsa portuguesa?

2023 voltou a ser um ano positivo para a bolsa portuguesa e para as famílias que as controlam. A família Soares dos Santos foi a mais afortunada, enquanto os Azevedo foram os únicos cujo valor do património baixou no ano.

Como evoluiu o património das famílias mais ricas da bolsa portuguesa?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Como evoluiu o património das famílias mais ricas da bolsa portuguesa? O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar