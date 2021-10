Crise energética faz Cimpor aumentar preços do cimento

A Cimpor está a ponderar aumentar o preço do cimento no próximo ano, em mais de 10%, devido à atual conjuntura, marcada pela crise energética, mas também pela subida dos preços dos combustíveis e as políticas de descarbonização em vigor, avança o Jornal Económico (link não disponível).Ao jornal, o CEO da empresa, Luís Fernandes, avança que os custos da empresa subiram 45%. "Até agora estamos a absorver todos estes custos porque temos compromissos fixos com os nossos clientes por causa das obras em curso. Mas a situação ainda vai piorar e no início do ano [2022] vamos rever os preços para levar em conta estes aumentos", indicou.Também a concorrente Secil está a ponderar uma subida de preços, em consequência da mesma situação. Ambas as empresas concordam que os apoios públicos para enfrentar a atual crise são insuficientes.