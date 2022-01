Dono chinês vai despedir 41 pessoas da Cifial em Santa Comba Dão

O grupo sediado em Santa Maria da Feira, onde detém uma fábrica de torneiras, justifica “a reestruturação industrial” do seu braço cerâmico com “o aumento dos custos do gás natural na ordem dos 400%”, que "afeta 41 dos 300 colaboradores do grupo”.

Dono chinês vai despedir 41 pessoas da Cifial em Santa Comba Dão









