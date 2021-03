Dono de casinos vende fábrica portuguesa de plásticos a peruano

Dono dos casinos de Barcelona, Tarragona e Peralada, além de controlar 50% de vários casinos da Argentina, Uruguai e Chile, o grupo Peralada decidiu vender a Poligal, empresa produtora de película plástica para embalar produtos alimentares, com fábricas em Portugal e na Polónia, ao gigante latino-americano do setor, o grupo peruano Oben.

Em comunicado, o império catalão pertencente à família Suqué Mateu, cuja quinta geração lidera atualmente os destinos do grupo, explica que a venda da Poligal "faz parte de uma reorientação estratégica" do grupo Peralada, que decidiu concentrar-se nos seus negócios mais tradicionais, ou seja, sobretudo no jogo e na produção de vinho.

Já o grupo Oben, o novo dono das fábricas portuguesa e polaca da Poligal, que empregam 275 pessoas, apresenta-se como líder na produção de filmes plásticos em toda a América Latina, possuindo unidades industriais no Peru, Argentina, Chile, Equador, Colômbia e El Salvador, com a uma capacidade de produção total superior a 550 mil toneladas de película de plástico.

Foi em 2008 que a Poligal, que fatura cerca de 80 milhões de euros, abriu em Arcos de Valdevez aquela que foi a sua segunda fábrica, a primeira fora de Espanha, num investimento que rondou os 38 milhões de euros.

Desde então que tem vindo a reforçar a capacidade industrial da unidade portuguesa. Ainda há três anos inaugurou um investimento que ultrapassou os 12 milhões de euros.

Um ano antes, em 2017, tinha aberto uma fábrica na Polónia. Já em 2019, encerrou a sua primeira fábrica, a que deu origem à empresa, localizada em Narón, na região espanhola da Corunha.