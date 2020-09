Ecosteel abre "janela” de investimento de 10 milhões na Póvoa de Varzim

A Ecosteel anunciou esta quarta-feira, 9 de setembro, um investimento de dez milhões de euros que envolve a ampliação das instalações industriais na Póvoa de Varzim e a contratação de mais de uma centena de trabalhadores até ao final deste ano.

A fábrica localizada em Laúndos – tem um outro pólo na Zona Industrial de Amorim, no mesmo concelho – vai ficar com uma área total de 15 mil metros quadrados, permitindo "duplicar a produção" de sistemas de janelas ou caixilharias e de outras estruturas metálicas de suporte.

Numa nota enviada às redações, a empresa que resultou da fusão de várias empresas em 2013, como a Jofebar e a Metaloviana, perspetiva um crescimento da faturação para 25 milhões de euros em 2021. Cerca de 70% da produção é exportada para mais de duas dezenas de mercados externos, com destaque para os EUA.

José Maria Ferreira, fundador e presidente do grupo nortenho, frisa que "as perspetivas futuras para este mercado apontam para uma progressiva utilização de janelas minimalistas nos mais variados projetos, de pequena ou grande envergadura, com áreas envidraçadas cada vez maiores e com tecnologias associadas (domótica, motorização do movimento dos painéis, segurança, novos materiais, etc.) representando novos nichos de mercado e de maior valor acrescentado".





25 Volume de negócios Com este investimento, em dois anos a Ecosteel prevê aumentar a faturação de 20 milhões para 25 milhões de euros.







Com perto de 200 trabalhadores, entre os quais arquitetos, engenheiros, designers, serralheiros e instaladores, a Ecosteel desenvolveu também a marca Much More Than a Window (MMTW), que já forneceu vários projetos de arquitetura de Eduardo Souto de Moura, Aires Mateus, John Pawson (Inglaterra), Vincent Van Duysen (Bélgica) ou Renzo Piano (Itália); e obras de escultura de José Pedro Croft e Pedro Cabrita Reis.