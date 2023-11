Efacec terá "provavelmente custo elevado" e "muito know-how já saiu"

O Governo queria preservar o know-how da Efacec e esse foi um dos argumentos usados para salvar a empresa, mas Luís Miguel Ribeiro, presidente do Conselho de Administração da Associação Empresarial de Portugal (AEP), considera que já foi tarde demais, porque "os melhores recursos foram para outras empresas".Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, o responsável considera que o Estado fica exposto a potenciais prejuízos. "Corremos o risco de termos alocado muitos recursos para salvaguardar um know-how e uma especialização que a Efacec tinha mas sem que haja o efeito que se esperava, porque muito desse know-how já saiu entretanto. Veremos como é que este negócio vai acabar, mas provavelmente vai ter um custo elevado para o Estado", acredita."Se as coisas tivessem sido feitas de outra forma, com outra celeridade, provavelmente poderia ter-se salvaguardado esse tal know-how, com um investimento muito inferior e encontrando outras soluções", considera Luís Miguel Ribeiro, lamentando que o processo tenha demorado "demasiado tempo".Outra empresa na esfera do Estado que tem sido fonte de preocupação é a TAP e o presidente da AEP considera que "é mais um daqueles casos em que a burocracia, o tempo que demorámos a decidir, coloca tudo em causa"."Nós entendemos que a privatização é claramente o que serve os interesses da TAP. Mas é preciso que a privatização seja bem feita, e que não seja vendida a um preço que cause, mais uma vez, um forte prejuízo ao país, só porque é necessário privatizar", defende o líder associativo. "Neste momento, pelos valores e por aquilo que se tem vindo a falar", ter um forte prejuízo "é uma possibilidade", afirma.