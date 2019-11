Empresa alemã fundada em 1569 perde credores com fraca procura

Os credores da Leoni, uma das empresas mais antigas da Alemanha, começaram a reduzir a exposição à fabricante de peças automóveis num sinal da crescente inquietação dos investidores em relação ao fraco desempenho da economia alemã.

Vários investidores venderam títulos com desconto da chamada dívida Schuldschein da empresa, que totaliza 590 milhões de euros, segundo fontes com conhecimento do assunto que não quiseram ser identificadas. A Leoni, que fabrica componentes elétricos para carros e foi fundada no século XVI, está mergulhada em dívidas de 1,2 mil milhões de euros e precisa pagar de 170 milhões de euros em títulos Schuldschein que vencem em março.

A dívida Schuldschein é um instrumento alemão que combina títulos e empréstimos.

Um grupo de bancos que concedeu linhas de crédito no valor de 750 milhões de euros para a Leoni contratou a Freshfields Bruckhaus Deringer para assessorar uma possível negociação sobre a dívida da empresa. Um porta-voz da Freshfields não quis comentar.

A Leoni iniciou as operações em Nuremberg em 1569 e agora emprega quase 100 mil pessoas em 32 países. As ações da empresa acumulam queda de 60% este ano num ambiente de abrandamento da procura.

Perdas

Analistas projetam um prejuízo de 240 milhões de euros para a Leoni em 2019, depois de perdas nos primeiros nove meses do ano 40% superiores face ao mesmo período de 2018, de acordo com dados do balanço. A Leoni tinha 583 milhões de euros disponíveis no final de setembro.

"A liquidez da Leoni está no limite", disse Christian Ludwig, analista do Bankhaus Lampe. "A empresa tem dívidas de cerca de mil milhões de euros e não há expectativa de melhoria substancial até o fim do ano."

