Empresa de Famalicão corre o mundo a estancar fachadas icónicas

No final do ano passado, na prestigiada gala ZAK Londres, a britânica Society of Façade Engineering (Sociedade de Engenharia de Fachadas) distinguiu o Ecofacade FR System, da portuguesa Effisus, como "Produto do Ano 2022" no Reino Unido.

O Sistema Ecofacade FR "foi concebido para assegurar a estanqueidade da fachada ao ar e à água, assegurando ao mesmo tempo uma gestão adequada do vapor de água", explica a Up Way Systems, mais conhecida pela marca Effisus.

Fundada em Famalicão, em 2005, por Pedro Carvalho e Paulo Carvalho, a Effisus garante que já patenteou "sistemas únicos no mundo para o revestimento de fachadas e coberturas de edifícios", ostentando uma forte presença internacional.

Do seu vasto portefólio fazem parte dezenas de projetos de referência espalhados pelos cinco continentes, como os icónicos Museu do Futuro, os pavilhões da Expo2020 e o Burj Al Arab, todos nos Dubai; a sede da Apple, na Califórnia; o Hudson Yards, em Manhattan (Nova Iorque); o Battersea Power Station, em Londres; o Aeroporto de Dublin, na Irlanda; ou o Aeroporto de Camberra, na Austrália.

Resultado: "No ano passado facturámos mais de cinco milhões de euros, sobretudo nas exportações, e este ano prevemos crescer 30%", adiantou Paulo Carvalho ao Negócios.

Tendo como "principais mercados o Reino Unido, Dubai, Arábia Saudita, Abu Dhabi e Espanha", o crescimento previsto para 2023 "vem da consolidação dos mercados atuais, nomeadamente Reino Unido, Médio Oriente e Norte de África", sinalizou o sócio-gerente da Effisus, empresa que tem sucursais em Londres e no Dubai.

"Para além disso, o lançamento da mais recente inovação para a selagem das interfaces de fachadas, a Effisus ProFlex FR, irá elevar a empresa para um novo patamar", acredita Paulo Carvalho.

O empresário afiançou que a Effisus ProfFlex FR "é uma solução única no mercado das fachadas".

Desenvolvida "a 100%" pela Effisus, trata-se de "uma membrana de alta tecnologia composta por multicamadas com resistência ao fogo, capaz de controlar a água, o vapor de água e a humidade", garantiu o sócio de Pedro Carvalho.

Contando actualmente com três dezenas de trabalhadores, a Effisus comercializa soluções integradas para a construção civil, "para garantir a estanquidade e proteção ao fogo de fachadas e coberturas dos edifícios, nomeadamente em caleiras, clarabóias, remates de chaminés e janelas, atravessamentos, juntas e perfurações".