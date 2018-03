A CGD, que detém 63% dos créditos de 12,9 milhões de euros da Robcork, mandou a empresa para liquidação em Janeiro passado. Miguel Baltazar

25 de Junho de 2009, um grupo de proprietários florestais e de distribuidores internacionais de produtos corticeiros anunciaram a criação de uma nova unidade industrial em Portalegre.Num investimento então orçado em 8,5 milhões de euros, a Robcork iria sediar-se nas antigas instalações da multinacional Johnson Controls, que produzia componentes para automóveis e fechou as portas em 2007, arrastando para o desemprego mais de 200 trabalhadores.A maioria das pessoas, cerca de uma centena, que trabalhavam na centenária fábrica Robinson, falida nesse ano, iriam transitar para a nova corticeira."O ‘know-how’, a tradição, a cultura e as pessoas são os factores que nos interessam da antiga fábrica Robinson", dizia, na altura, o falecido Sevinate Pinto, antigo ministro da Agricultura e consultor da Robcork.Nove meses depois, a Câmara de Portalegre, que tinha adquirido as antigas instalações da Johnson Crontrols, anunciava a venda do activo à Robcork por 1,5 milhões de euros.Além dos usos tradicionais da cortiça, a empresa pretendia avançar em novas áreas de negócio, novos segmentos de mercado e novos produtos inovadores, tendo sempre como base a cortiça.Passaram-se cinco anos sem uma única notícia sobre o projecto, até que, de supetão, a fábrica da Robcork era inaugurada, em 5 de Março de 2015, por Poiares Maduro, o então ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional."Atraso nas obras e a dificuldade nos licenciamentos" foi a explicação dada pelos promotores para tão demorada empreitada. E, afinal, iria iniciar a laboração com apenas 40 trabalhadores, que "herdaram" da Robinson.O investimento já totalizava 15 milhões de euros. O Negócios soube agora que os credores da Robcork, que teve seis anos para abrir e pouco tempo para fechar, decidiram mandar a empresa para liquidação a 12 de Janeiro passado, em assembleia realizada no Tribunal da Comarca de Portalegre.Isto depois de terem chumbado, seis meses antes, o plano de recuperação da empresa em sede de Processo Especial de Revitalização (PER), apresentado no final de 2016.A Caixa Geral de Depósitos (CGD), maior credor com 8,1 milhões dos 12,9 milhões de euros de créditos da Robcork, não aceitou a proposta de viabilização assinada por um grupo inglês. Além do banco estatal, são credores outras entidades estatais, como o IAPMEI e o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) – dois milhões de euros cada –, a Segurança Social com 90 mil euros e o Fisco com 40 mil.Feitas as contas, o Estado detém cerca de 95% dos créditos validados na lista de credores apresentada há um ano em tribunal pelo administrador de insolvência nomeado para o PER da Robcork, António Azevedo Coutinho, que não quis prestar declarações ao Negócios.Já a actual gestora judicial, Maria Manuela Dias da Costa, que liderou o processo de insolvência da corticeira, manifestou o seu desejo de não ver publicada "qualquer informação acerca da empresa insolvente, visto que as instalações daquela ainda não possuem segurança".Contactada a presidente da Câmara de Portalegre, Adelaide Teixeira começou por confirmar o estranho silêncio que paira sobre este processo: "Nós também pouco sabemos, infelizmente", confessou. Mas assegurou, sem detalhar, que a autarquia "já foi contactada por interessados na aquisição desta fábrica, que está dotada da mais alta tecnologia e apta a funcionar".Em "e-mail" enviado ao Negócios, um antigo trabalhador da empresa desabafou: "A liquidação da Robcork não pode ser silenciada. Até porque os abutres já pairam por aqui e é preciso falar da ‘carne fresca’ que acabaram de abater..."