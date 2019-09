Estrella Galicia toma 49% da portuense cerveja Nortada

João Talone e Ignacio Rivera acordaram a entrada do grupo espanhol no capital da Fábrica de Cervejas Portuense.

João Talone, antigo presidente da EDP e acionista de referência da Fábrica de Cervejas Portuense, conduziu o acordo com o grupo espanhol, o seu novo sócio na fabricante da Nortada.

A Craft Stars of the World, que pertence ao centenário grupo espanhol que detém a marca de cerveja Estrella Galicia, tomou 49% da Fábrica de Cervejas Portuense, que produz a Nortada, "numa operação de aumento de capital que visa auxiliar e acelerar o processo de crescimento e expansão, abrindo ainda a porta à criação de sinergias com vista à internacionalização da marca", revela a empresa, em comunicado.