Fábrica da Altri na Galiza recebe classificação de projeto industrial estratégico

A fábrica de fibras sustentáveis da Altri na Galiza recebeu a classificação de projeto industrial estratégico, o que vai permitir agilizar um conjunto de procedimentos, acelerando assim o arranque do projeto.Entre as razões para a atribuição desta classificação está o elevado investimento, de 800 milhões de euros, bem como a criação de 2.500 empregos na região. O facto de ser considerado projeto industrial estratégico permite assim processar a atribuição direta da licença para a instalação de uma unidade de produção em Palas de Rei (Lugo) e uma redução dos prazos administrativos."Esta declaração é um marco importante para a tomada de decisão final de investimento e demonstra o compromisso sólido da Junta da Galiza para com a Altri e o desenvolvimento deste projeto único", refere José Soares de Pina, CEO da Altri, no documento.A papeleira continua ainda a avançar nos processos para a tomada de decisão sobre o investimento, através de um estudo de impacto ambiental, projeto de engenharia, viabilidade económica, estrutura de financiamento, bem como acesso a fundos da União Europeia. A Junta da Galicia pretende agora que o Governo espanhol se pronuncie sobre se o projeto irá receber financiamento europeu.O projeto Gama decorre de um memorando de entendimento assinado com a Impulsa Galicia, um consórcio público-privado da região, para estudar a construção de uma unidade industrial de raiz, que poderá ter uma capacidade anual de 200 mil toneladas de pasta solúvel e fibras têxteis sustentáveis.