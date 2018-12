Governo aprova crédito fiscal até 17,3 milhões a investimento da Navigator

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o contrato fiscal de investimento com a Navigator Pulp Figueira, através do qual será concedido ao grupo um crédito fiscal em sede de IRC.

O Governo aprovou esta quinta-feira o contrato fiscal de investimento a celebrar entre o Estado Português e a Navigator Pulp Figueira, resolução que estabelece a concessão de um benefício até 17.278.657 euros através de crédito fiscal em sede de IRC", refere o comunicado divulgado no final da reunião do Conselho de Ministros.





A The Navigator Company, liderada por Diogo da Silveira (na foto), avançou com um investimento de 85 milhões de euros na sua fábrica de pasta de papel na Figueira da Foz, com vista à melhoria da eficiência e ao aumento da capacidade de produção.



O grupo concluiu este ano o projecto, que arrancou ainda no primeiro semestre, de aumento da capacidade de produção de pasta na Figueira da Foz, que passou de uma capacidade nominal de 580 mil toneladas/ano para 650 mil toneladas/ano.





No ano passado, na apresentação das contas de 2016, o grupo tinha revelado estar a negociar com a AICEP incentivos entre 14 e 17,5 milhões de euros no âmbito deste investimento, respeitantes principalmente a incentivos fiscais.