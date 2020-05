Grupo holandês fica com três fábricas e 200 trabalhadores em Portugal

Duas décadas depois de ter comprado a Fabrimar, no Marco de Canaveses, a fabricante holandesa de rações para animais Nutreco concluiu a 1 de março - véspera do primeiro caso de covid-19 diagnosticado em Portugal – a aquisição das fábricas de Alverca e Ovar à norte-americana Cargill.

"No dia 1 de março do presente ano, a Nanta, empresa do grupo multinacional Nutreco, completou a aquisição das fábricas de ração em Alverca e Ovar, com a aprovação do Tribunal da Concorrência", anunciou a empresa, esta sexta-feira, 15 de maio, em comunicado.

A operação de compra, pela participada da holandesa Nutreco, das duas unidades industriais à norte-americana Cargill foi, então, concluída na véspera do primeiro caso de covid-19 diagnosticado em Portugal.

A propósito, fonte oficial da empresa afirmou ao Negócios que a fábrica de Ovar esteve sempre a laborar nas quatro semanas de cerca sanitária desta cidade.

Apresentando-se como líder global em nutrição animal e alimentação para peixes, a Nutreco voltou, assim, às compras em Portugal, duas décadas depois de ter adquirido a Fabrimar – Fábrica de Moagens do Marco, no Marco de Canaveses.

Em conjunto, as unidades de Marco de Canaveses, Ovar e Alverca empregam cerca de duas centenas de trabalhadores.





A Nutreco e a Cargill não quiseram divulgar o valor da compra e venda das fábricas de Alverca e Ovar, nem quanto faturam no nosso país.

A transação foi efetuada pela Nanta, nome da unidade que a Nutreco tem no Marco e do negócio ibérico de rações para animais da multinacional holandesa, e cuja denominação passa agora a ser também assumida pelas unidades de Alverca e Ovar.

A Nanta tem um portefólio de mais de 200 produtos, com alimentos para porcos brancos e ibéricos, coelhos, aves, bovinos de carne e de leite, ovelhas e cabras e, também, para a alimentação de cães, gatos e cavalos.

A Nutreco emprega mais de 12 mil pessoas em 37 países, tendo fechado o exercício de 2018 com vendas líquidas de 6,4 mil milhões de euros.