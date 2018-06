Grupo RAR: negócio do açúcar dá prejuízo

O grupo RAR, que integra a Colep, Vitacress, RAR Açúcar, RAR Imobiliária e Acembex, fechou 2017 com vendas de 758 milhões de euros, menos 31 milhões do que em 2016, e lucros de 9,1 milhões. O negócio do açúcar acumulou prejuízos de 9,8 milhões nos últimos dois anos.