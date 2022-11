Indústria mais sexy calça investimento de 600 milhões

Com as exportações do setor a crescerem mais de 10% face aos valores pré-pandemia, o cluster português do calçado apresenta hoje o seu novo Plano Estratégico 2030, que traça dois pares de prioridades, duas dúzias de medidas e 113 ações concretas para reposicionar esta indústria na cena competitiva internacional.

