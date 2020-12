Indústria na Zona Euro cresceu mais que o esperado com Alemanha mais destacada que nunca

A atividade industrial dos países do euro cresceu acima do esperado em novembro, ainda que o ritmo de recuperação tenha abrandado face a outubro.

O PMI da indústria da Zona Euro desceu de 54,8 pontos em outubro para 53,8 pontos em novembro, uma leitura ligeiramente acima da anterior estimativa que apontava para 53,6 pontos.

O PMI "caiu ligeiramente em novembro, mas permaneceu num nível indicativo de forte crescimento", lê-se no relatório da Markit Economics, que sublinha o registo de uma "melhoria nas condições operacionais de produção pelo quinto mês consecutivo".

"A produção industrial da Zona Euro continuou a crescer a um ritmo decente em novembro. Embora a taxa de expansão tenha abrandado do máximo de 32 meses de outubro devido às novas medidas de confinamento, a expansão sustentada deve ajudar a suavizar o golpe económico das restrições da covid-19, que afetaram fortemente o setor dos serviços", afirma Chris Williamson, economista-chefe da Markit Economics, acrescenta que os dados comprovam que a região deverá evitar, nos últimos três meses deste ano, a escala da contração observada no segundo trimestre.

No entanto, permanecem grandes divergências entre os países do euro, com a Alemanha e a Holanda a registarem um forte crescimento, e Espanha, França e Grécia a registarem uma contração.

Chris Williamson sublinha que a Alemanha foi mais uma vez "o principal motor por trás da expansão da região", com uma taxa de produção e crescimento da carteira de encomendas raramente excedida nos últimos 25 anos. "Excluindo a Alemanha, o crescimento da produção quase estagnou e a entrada de novos pedidos caiu pela primeira vez desde junho. A divergência resultante entre a Alemanha e o resto da região em termos de crescimento da produção é agora a maior alguma vez registada", acrescenta.