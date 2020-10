JB Capital sobe recomendação da Altri por antever subida do preço da pasta de papel

Leia Também Lucro da Altri recua 86% até junho com queda dos preços da pasta

O JB Capital aumentou a recomendação da Altri de "neutral" para "comprar", considerando que, ao preço atual, a empresa produtora de pasta e papel é atrativa, de acordo com uma nota de análise divulgada nesta segunda-feira, que aponta para uma recuperação do preço da pasta de papel.Apesar da subida na recomendação, os analistas cortaram o preço-alvo da empresa de 6,60 euros para 5,50 euros por ação - o que comporta um retorno potencial de 57,59% face ao valor da cotação do último fecho."Revimos o nosso modelo de avaliação para os produtores de pasta de papel ibéricos e baixámos o preço-alvo para a Altri em 17% (...)", pode ler-se numa nota em que os analistas do banco cortam também o preço-alvo da espanhola Ence em 25% para os 3 euros.Os analistas justificam a subida de recomendação por considerarem que "o preço atual das ações oferece um ponto de entrada atrativo para aqueles que almejam beneficiar de uma recuperação no preço da pasta de papel (...) dada a histórica correlação entre os preços da pasta de papel e o valor das ações".De acordo com a nota, os preços da pasta de papel na Europa continuam "estáveis" face ao ano anterior nos 680 dólares por tonelada (-1% na China), depois de caírem cerca de 35% face aos máximos de 2018. Apesar do "timing incerto", prevê-se que os preços estabilizem até ao final deste ano, mas os analistas "esperam um aumento já no início de 2021".No total, a cotada portuguesa tem cinco casas de investimento a recomendar "comprar" as suas ações e uma a aconselhar "manter". O preço-alvo médio de todas as avaliações é de 5,53 euros por ação.Hoje, a Altri cai 2,08% para os 3,486 euros por ação e foram negociadas 168.808 ações, face à média diária dos últimos seis meses de 520.411 ações transacionadas.Depois de ter apresentado um lucro líquido de 9,2 milhões de euros no primeiro semestre deste ano - menos 86,4% em termos homólogos - a Altri deverá agora registar um prejuízo de 1,2 milhões de euros no terceiro trimestre deste ano, de acordo com as estimativas do JB Capital."Acreditamos que os resultados do terceiro trimestre sejam marcados pela histórica queda nos preços da pasta de papel (-17% face ao período homólogo) e à recente depreciação do dólar face ao euro, que afeta as margens das produtoras de pasta europeias", de acordo com a nota.Entre julho e setembro, o EBITDA (l) da empresa portuguesa deverá cair 54% face ao mesmo período do ano passado para os 24,9 milhões de euros. É ainda expectável, segundo o banco de investimento, que as receitas da Altri sofram uma redução de 17% para os 144,4 milhões de euros.A Altri apresenta resultados trimestrais no próximo dia 19 de novembro.