Lucro da Altri recua 86% até junho com queda dos preços da pasta  

A Altri registou no primeiro semestre deste ano um resultado líquido de 9,2 milhões de euros, o que significa uma quebra de 86,4% face aos 67,9 milhões de euros do período homólogo de 2019. Em comunicado à CMVM, o grupo justifica o decréscimo do resultado líquido, na sua quase totalidade, devido à quebra dos preços da pasta nos mercados internacionais de cerca de 27%, uma vez que os custos totais permaneceram inalterados face ao primeiro semestre de 2019, tendo aumentado a venda e a produção de pasta de papel, acrescenta.





Até junho, os custos totais operacionais ascenderam a 265 milhões de euros, em linha com o verificado no primeiro semestre do ano passado.



O EBITDA total do grupo fixou-se em 63 milhões de euros, menos cerca de 55,7% em termos homólogos. Por segmentos, refere que o EBITDA das unidades de produção de pasta ascendeu a 47 milhões de euros e o gerado pelas unidades de produção de energia através de biomassa atingiu 15,6 milhões de euros.

Na apresentação das contas semestrais, a empresa frisa ainda que apesar da maior quantidade de pasta produzida e vendida, as receitas totais atingiram 328 milhões de euros, o que corresponde a um recuo de cerca de 19,5% face ao período homólogo. O aumento de produção e de venda de pasta não foram assim suficientes para anular a quebra do preço da pasta nos mercados internacionais, afirma a Altri, salientando que neste semestre o preço médio de mercado da pasta papeleira (BHKP) caiu 27,1% face ao período homólogo de 2019, para 613 euros por tonelada.



Até junho, as receitas totais associadas às unidades de produção de pasta ascenderam a 285 milhões de euros, enquanto as associadas às unidades de produção de energia através de biomassa somaram cerca de 43,4 milhões de euros, o que corresponde, neste segmento, a um crescimento de cerca de 67%.



Durante o primeiro semestre, a Altri produziu 551,8 mil toneladas de pastas, tendo sido vendidas 570 mil toneladas. E exportou na primeira metade do ano 494 mil toneladas, o que corresponde a cerca de 87% das suas vendas, num total de 222 milhões de euros.

O investimento líquido realizado durante os primeiros seis meses do ano ascendeu a 15 milhões de euros. Já a dívida líquida nominal remunerada ascendia, em 30 de junho, a 532,3 milhões de euros.



Devido à covid-19, o grupo sublinha que continuou com o processo de revisão e avaliação interna aos investimentos que tinha planeado para o exercício de 2020, reavaliando o custo benefício destes projetos em carteira, bem como a sua exequibilidade, tendo em consideração a realidade atual. Dessa revisão decidiu reagendar a realização de alguns projetos no montante de cerca de 9 milhões de euros.





A Altri diz que até à data não tem informação sobre qualquer caso positivo de covid-19 entre os seus colaboradores, mas que encontra-se preparado para essa eventualidade.



Relativamente à gestão do risco de liquidez, salienta que foi mantida uma reserva sob a forma de linhas de crédito com os seus bancos de relacionamento, de forma a assegurar a capacidade para cumprir com os seus compromissos, sem necessidade de se refinanciar em condições desfavoráveis. A 30 de junho, acrescenta, o montante de empréstimos consolidados com vencimento nos próximos 12 meses era de cerca 160 milhões de euros, tendo na mesma data linhas de crédito consolidadas disponíveis (nomeadamente, descobertos bancários, contas correntes caucionadas e programas de papel comercial não utilizados) no valor de, aproximadamente, 88 milhões de euros. Adicionalmente, apresenta na rubrica caixa e equivalentes um valor de aproximadamente, 176 milhões de euros, representativo de cerca de 53% dos seus passivos correntes.