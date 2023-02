Kyaia: a sedução dos mercados asiáticos e a arte de deixar para mais tarde

Leia Também Calçado e peles nacionais cavalgam bom momento em Milão

Um casal de japoneses observa, na feira de calçado de Milão, os sapatos em exposição da Softinos, a marca irmã da Fly London. Depois, trocam impressões, veem o catálogo, voltam a olhar para a prateleira, reparam nas diferenças face ao sapato do lado.Antes disso, um cliente de Hong Kong confirma que amanhã voltará ao stand das três marcas para falar melhor sobre uma possível encomenda.E Miguel Freitas, diretor comercial da empresa, diz ao Negócios que "há cinco minutos" teve "uma abordagem de tailandeses", que "só trabalham com sapatos de conforto naquele mercado e queriam ser distribuidores da Softinos na Tailândia"."Eles estavam a passar, reconheceram a marca, eu interagi com eles, expliquei-lhes um bocadinho o que era o produto e as coisas desenrolaram-se assim", conta o responsável.Neste caso dos tailandeses, "não se vai decidir nada aqui", explica Miguel Freitas. "Há informação do meu lado que tem de ser mandada, há respostas deles que têm de ser dadas a perguntas minhas e há uma série de trabalho de ‘backoffice’ que tem de ser feito até se tomar uma decisão".Haverá, consoante os empresários, diversos objetivos a cumprir na MICAM, mas muitas vezes passa simplesmente por deixar a semente para futuras parcerias. "Esta feira é muito forte se soubermos trabalhar os contactos que aqui fazemos. Há muita gente que está interessada nos nossos produtos ou em conversar um bocadinho de forma mais aprofundada. E esta confusão da feira, com as pessoas constantemente a entrar e a sair, não nos permite sentarmo-nos e falarmos com o detalhe que certos assuntos merecem", explica."Por exemplo, às vezes estamos a falar de contratos de distribuição e isto não pode ser feito às três pancadas, tem de ser feito com lógica, implica depois uma série de pressupostos que só podem ser tratados nas sedes de cada uma das empresas", acrescenta. "Se nós soubermos aproveitar esses contactos, as encomendas que deixamos de fazer aqui podem-se refletir em encomendas muito maiores daqui a duas, três semanas ou meio ano, defende o diretor comercial. "Vamos ver".Em todo o caso, a MICAM também serve para fechar negócios, como esta manhã, depois de a feira abrir portas. "Já temos algumas encomendas em carteira", garante.E aquele casal de japoneses que o Negócios viu em grande frenesim junto aos sapatos da Softinos, mas que acabou por se despedir sem compromisso? "Com estas duas pessoas do Japão, houve um bocado de dificuldade de comunicação porque não falavam inglês e a outra pessoa que estava com ele só sabia falar italiano. Tentei gerir as coisas da melhor forma…", diz o diretor comercial da marca, numa altura em que o agente italiano da empresa atendia outros clientes.No entanto, para já, apesar de ver "muito potencial para a marca nos mercados asiáticos", é no Reino Unido, no Canadá e nos EUA que a Softinos tem "presença significativa", além de ser "muito forte na Alemanha", onde é valorizado o conceito desta marca, virada "única e exclusivamente para o conforto".Enquanto a Softinos procura dar o salto, o maior valor para a Kyaia vem, por larga margem, da Fly London, a marca que ganhou asas em Portugal na sequência de "uma história caricata", como lembra Miguel Freitas.Depois de uma primeira tentativa malograda de criar marca própria com o nome da empresa, Frederico Fortunato acabou por arranjar a solução que procurava na feira de Dusseldorf, na Alemanha. O que faria, afinal, um stand vazio, com a imagem de uma mosca e o nome Fly London? A história é conhecida: o líder da Kyaia descobriu que era um projeto de dois ingleses, que se zangaram a caminho da feira, e decidiu avançar com uma proposta para comprar o projeto. A partir daí, com a marca na mão, Frederico Fortunato viu as vendas da Kyaia dispararem, a começar por Inglaterra, que ainda hoje é um dos principais mercados externos, a par de EUA e Canadá.Com o contributo das três marcas, mas em grande medida da Fly London, o ano passado correu bem para a empresa, adianta Miguel Freitas. Sem querer revelar a faturação de todo o grupo de Guimarães, diz, porém, que a fábrica da Kyaia, com quatro unidades de produção em Paredes de Coura, vendeu "cerca de 25 milhões de euros em 2022", um crescimento de "aproximadamente 10%" face ao ano anterior. É aí que está concentrada a maior parte da mão de obra — 316 funcionários, de um total de 455. "A abertura no pós-covid foi decisiva para os resultados", entende o responsável, "apesar de o ano também ter ficado marcado pela inflação".E em 2023 a incerteza continua. "Se calhar há dez anos, o crescimento dependia apenas da nossa qualidade. Infelizmente, hoje em dia, há fatores externos que estão acima disso e que não podemos controlar".