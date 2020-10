Lucro da Corticeira Amorim deve subir, mas vendas caem. EBITDA regressa ao nível pré-covid

ucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) deverá recuar para os níveis pré-pandemia, situando-se nos 28,5 milhões de euros - um valor semelhante ao registado no terceiro trimestre do ano passado, segundo as estimativas dos analistas do banco.

"O EBITDA deverá manter-se globalmente ao mesmo nível do que no terceiro trimestre de 2019, com a Corticeira a beneficiar com as mais elevadas margens com as rolhas de cortiça, conduzidas pela incorporação das matérias-primas recolhidas no ano passado", pode ler-se na nota de análise de hoje.Entre julho e setembro deste ano, as vendas da empresa liderada por António Rios de Amorim deverão sofrer uma redução homóloga de 6%, uma queda menor do que os -10% registados no trimestre anterior.A dívida líquida da líder mundial da fileira da cortiça deverá aumentar cerca de 8 milhões de euros, em termos trimestrais, para os 124 milhões de euros, até ao final do terceiro trimestre de 2020.Um número que reflete o pagamento de cerca de 25 milhões de euros do dividendo pago em julho - referente à atividade do ano anterior. Na dívida estão também incorporados outros investimentos como os 5 milhões de euros referentes à aquisição de 10% numa participação na Bourrassé , registada em julho do ano passado.A Corticeira Amorim publica os resultados do terceiro trimestre a 5 de novembro.