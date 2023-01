Maiata compra falida Fimartel, abre nova fábrica e dá dois salários extras

A 23 de dezembro de 2020, a IsoSigma pagou um prémio de 1.250 euros a cada um dos seus trabalhadores. “O esforço” financeiro realizado pela empresa nessa altura “começou a ter resultados” logo no ano seguinte, “com a recuperação não só das perdas do ano anterior mas também do crescimento esperado pré-pandemia”, pelo que, no Natal de 2021, premiou a equipa com um salário extra.





...