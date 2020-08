Martifer encolhe lucro semestral em 72% para 1,5 milhões

Num semestre marcado pelo impacto da pandemia da covid-19, o grupo Martifer registou 1,5 milhões de euros de lucro, uma quebra de 72,2% face aos 5,4 milhões obtidos em igual período no ano passado, indicou esta quinta-feira o grupo de Oliveira de Frades em comunicado enviado à CMVM.Os resultados do primeiro semestre do ano passado, contudo, tinham beneficiado da venda de dois parques eólicos à Finerge, por 23 milhões de euros, sendo que as sociedades vendedoras eram detidas em 50% pela Martifer.Os proveitos operacionais somaram 111,2 milhões de euros na primeira metade deste ano, o que corresponde a uma queda de 3,8% face aos primeiros seis meses de 2019.O grupo assinala que o volume de negócios gerado fora de Portugal e exportações representam cerca de 85% da faturação total. Por setores, a indústria naval é responsável por mais de metade (52%) dos proveitos, enquanto a construção metálica vale 45% e a área de energias renováveis pesa 3%.O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) recuou 15,8% em termos homólogos para os 6,9 milhões de euros, sendo a margem EBITDA de 6,6%, menos 0,7 pontos percentuais do que os 7,3% da primeira metade de 2019.A carteira de encomendas na construção metálica e indústria naval ascende a 568 milhões de euros, o que representa mais 244 milhões do que um ano antes.Nos primeiros seis meses do ano o grupo investiu um milhão de euros, dos quais 500 mil euros no segmento das energias renováveis e 300 mil euros na construção metálica.A dívida líquida reduziu-se em 35 milhões de euros face a dezembro do ano passado, situando-se atualmente em 70 milhões de euros.