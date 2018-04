O medicamento desenvolvido pela maior farmacêutica portuguesa para doentes de Parkinson, o Ongentys, já é comercializado nos principais mercados europeus, como a Alemanha, o Reino Unido e Espanha, mas continua sem ter autorização para chegar às farmácias nacionais.

"Em Portugal? Não sei", respondeu António Portela, CEO da Bial, quando instado pelos jornalistas a avançar com uma data previsível para a comercialização do Ongentys no nosso país, prosseguindo as negociações com o Infarmed.

Antes de Portugal, o medicamento onde a Bial investiu 300 milhões de euros será introduzido em Itália, onde já tem "preço e comparticipações aprovados".