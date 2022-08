México mantém taxas sobre produtos siderúrgicos de Portugal

O Ministério da Economia do México informou hoje que vai manter por mais cinco anos as taxas sobre as importações de produtos siderúrgicos de Portugal, Espanha e China que são usados na construção civil."A validade das quotas compensatórias definitivas é prolongada (...) mais cinco anos, contados a partir de 27 de fevereiro de 2021", comunicou aquele ministério no Diário Oficial da Federação (DOF) - equivalente ao Diário da República.A medida foi justificada no sentido de evitar que os produtos importados sejam vendidos mais baratos no mercado do país, podendo afetar os produtores nacionais desse material.De acordo com a resolução publicada no DOF, o Governo mexicano concluiu que "há elementos suficientes" para determinar que a eliminação dos direitos compensatórios sobre as importações desses produtos de origem portuguesa, espanhola e chinesa "daria continuidade ou repetição do 'dumping' e de danos à indústria nacional".O órgão federal tinha detetado subvalorizações de até 23% dos produtos siderúrgicos originários daqueles três países, em relação ao preço nacional, em 2021 e 2022.O Ministério da Economia argumentou que isso prejudicou o mercado interno, a produtividade, os empregos, os salários e a receita das vendas ao mercado interno."Os importadores que, segundo esta resolução, devem pagar as quotas compensatórias, não serão obrigadas a pagá-las se verificarem que o país de origem de mercadoria é diferente do da China, Espanha e Portugal", acrescentou.O Ministério da Economia também publicou no DOF que vai iniciar investigações no período entre 01 de outubro de 2020 e 30 de setembro de 2021 para determinar se também vai aplicar taxas às importações de polímero rígido de cloreto de vinil (PVC) da China.O PVC rígido é usado em vários setores, como a construção civil, saúde, economia, automóveis e outras indústrias.A investigação é feita a pedido das empresas mexicanas Industrias Plásticas Internacionales e Plami, que afirmaram que houve um "aumento significativo no volume de importações de PVC rígido originário da China, e a preços baixo, em condições de 'dumping'".Segundo as empresas, isso "causou danos materiais à produção nacional, o que se refletiu em efeitos negativos nos seus principais indicadores económicos e financeiros".