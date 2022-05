Navigator candidata-se ao PRR com investimento de mais de 100 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A The Navigator Company apresentou cinco candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num investimento superior a 100 milhões de euros, anunciou o grupo esta quinta-feira em comunicado.





O grupo explica que as candidaturas seguem a linha do seu propósito corporativo: "a criação de valor sustentável, deixando às futuras gerações um planeta melhor, através de produtos e soluções sustentáveis naturais, recicláveis e biodegradáveis".





A agenda "From Fossil to Forest" – produtos de embalagem sustentáveis para substituição do plástico fóssil – é uma das iniciativas em que a empresa está a participar.





O objetivo do consórcio liderado pela Navigator é o de "desenvolver, patentear, produzir e comercializar soluções de embalagem inovadoras que substituam as atuais embalagens de plástico de origem fóssil, nomeadamente as de uso único, por materiais de base renovável e biodegradável a partir da floresta, permitindo assim a construção de um futuro sustentável", explica a empresa.

O projeto tem um orçamento total de 118,6 milhões de euros, cabendo à Navigator e ao Raiz – Instituto de Investigação da Floresta e Papel o maior esforço, num total de 93,2 milhões de euros, o que representa 79% do orçamento total da Agenda Verde para a Inovação Empresarial.





Segundo o grupo, a Agenda "From Fossil to Forest" prevê a criação de 102 novos postos de trabalho, dos quais 49 altamente qualificados.





No âmbito deste projeto, a Navigator adianta que reuniu um conjunto alargado de 27 parceiros nacionais, entre os quais se contam 16 empresas e 11 universidades e centros de investigação, que cobrem toda a cadeia de valor desde a matéria-prima ao produto final.





"O projeto valoriza e proporciona novas aplicações para um importante recurso endógeno nacional – a floresta -, envolvendo e rentabilizando o reconhecido potencial científico e tecnológico português neste domínio", afirma o grupo, acrescentando que estão previstos 17 novos produtos.





O projeto integrou a segunda fase de candidatura, que terminou no dia 13 de abril, estando a decorrer a análise às que foram selecionadas.





A Navigator participa ainda noutras agendas como parceiro, nomeadamente no desenvolvimento de novos materiais genéticos para uma floresta mais produtiva e resiliente, na circularidade de resíduos industriais, na robotização de operações de intra logística, na transformação digital das cadeias de valor florestais e na transformação digital e ecológica de redes logísticas e de transportes.





Nestes projetos a empresa assumiu um compromisso de investimento de 14,2 milhões de euros.

O grupo está ainda em fase de preparação de cinco candidaturas integradas na Componente C11 – Descarbonização da Indústria, iniciativas que permitirão "reduzir 327.000 toneladas de CO2 de emissões diretas e indiretas em todos os seus complexos industriais até 2026, antecipando-se assim as metas previstas para 2029 no roteiro de descarbonização que assumiu.