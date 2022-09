Nova caldeira a gás e hidrogénio da Navigator já está em testes em Setúbal

Leia Também The Navigator Company: A chave da sustentabilidade

A nova caldeira de vapor da The Navigator Company, que inicialmente funcionará a gás natural mas no futuro poderá operar com hidrogénio verde, já está em fase de testes na fábrica da empresa em Setúbal. De acordo com a Energest - Engenharia e Sistemas de Energia, empresa responsável pelo projeto, esta será a caldeira agás/hidrogénio de maior potência construída em Portugal e já está neste momento em fase de testes.Uma solução com "engenharia exclusiva" da Energest e 100% feita á medida das necessidades da Navigator, o projeto vai permitir à gigante do setor do papel reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2) pela troca de combustíveis, aumento da eficiência energética e também da eficiência na preparação e no transporte do combustível (gãs natural, por gasoduto), diminuindo, assim, os riscos ambientais.Neste momento, a Energest está então na fase de comissionamento, para garantir os requisitos e necessidades operacionais do equipamento. Depois disso, a caldeira poderá começar a começar a funcionar a 100% da carga, durante 7 dias, durante os quais serão realizados testes de performance e aceitação.Em 2019, a The Navigator Company assumiu o compromisso de tornar os seus complexos industriais neutros em emissões de carbono e atingir uma redução de 86% das suas emissões de CO2 em 2035.Em 2020, a empresa tinha já investido numa nova central de biomassa na Figueira da Foz, que veio substituir a caldeira e a central de ciclo combinado a gás natural, o que permitiu reduzir em 81% as suas emissões de CO2 fóssil.