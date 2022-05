Navigator vai distribuir 11 milhões em prémios aos seus 3.200 trabalhadores

Fonte oficial disse à Lusa que em causa estão 3.200 trabalhadores.Segundo a empresa, esta medida "dá continuidade à longa tradição de reconhecimento do esforço, compromisso e 'performance' da sua equipa" e acrescentou que, "nos últimos 10 anos, incluindo 2019 e 2020 -- em que as condições de mercado não permitiram que a rentabilidade proporcionasse prémios de performance idênticos aos dos anos anteriores --, já distribuiu mais de 86 milhões de euros em prémios, correspondente a 1,87 salários".A Navigator refere ainda que tem um prémio de produtividade trimestral, o qual, "no conjunto do ano, pode situar-se entre 80% a 120% de uma remuneração base mensal - em função das metas previamente acordadas -, a somar à implementação do novo plano de carreiras que revalorizou em 2022, em média, mais de 60 euros/mês o salário mensal de 826 dos cerca de 1.700 colaboradores".O comunicado indica que a empresa tem também um benefícios para os funcionários (como seguro de saúde, seguro de vida, apoio escolar, subsídios para filhos de rabalhadores com necessidades especiais, entre outros) os quais representam "um investimento médio anual de 1.815 euros por pessoa, num total de sete milhões de euros".A Navigator refere que, atualmente, a remuneração média bruta regular dos seus técnicos operacionais é de 1.517 euros mensais, o que diz ser 29,3% acima da remuneração bruta regular média do setor privado em Portugal (1.173 euros mensais), e que se forem considerados os prémios de desempenho e os benefícios "cada um dos trabalhadores é compensado com 17,4 salários por ano".Os lucros da Navigator (empresa detida maioritariamente pela Semapa) mais do que duplicaram no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o período homólogo de 2021, chegando aos 50,6 milhões. Em 2021, a empresa obteve resultados líquidos de 171 milhões de euros, mais 57% face aos lucros de 2020.