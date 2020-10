Navigator vai entregar perto de 100 milhões aos acionistas em dividendos

Leia Também Navigator ainda conta pagar dividendos até ao final do ano





o grupo tinha decidido cancelar o pagamento de 99 milhões de euros em dividendos – até porque tendo recorrido ao lay-off estava limitado na distribuição de acionistas -, tendo transferido o valor para reservas livres. Em janeiro chegou a distribuir quase 100 milhões de euros de reservas aos acionistas. E agora voltará a fazê-lo.

depois destes nove meses de atividade, a empresa "está numa posição financeira confortável para remunerar adequadamente os seus acionistas".

Mas recordou, "dissemos que mesmo sob o mais adverso cenário devido ao impacto da pandemia a empresa deve manter a capacidade de distribuir reservas".





A Navigator convocou uma assembleia-geral extraordinária para entregar as reservas que tem em balanço aos acionistas. São quase 100 milhões que vai distribuir.Para isso, a pedido da principal acionistas Semapa, convocou a assembleia-geral para 24 de novembro com um único ponto na ordem de trabalhos: "Propõe-se que seja deliberada a distribuição aos acionistas da The Navigator Company de reservas inscritas na rubrica 'resultados transitados', no montante total de 99.138.919,82 euros, equivalente a 0,1394 euros por ação em circulação", lê-se na convocatória hoje publicada . Este é o mesmo montante que pretendia pagar em junho, mas que acabou por ser cancelado.Este valor tem em conta as ações próprias que a Navigator tem em carteira.A empresa tinha um total de 611,9 milhões de euros em resultados transitados em dezembro de 2019. Na assembleia geral de acionistas, realizada a 25 de junho deste ano, foi decidido transferir os resultados líquidos de 2019 para reservas livres, num total de 168,29 milhões de euros.Pelo que agora a empresa diz não ter impedimentos legais ou estatutários para distribuir parcialmente as reservas.No início do ano, em maio,Aliás, a entrega de dividendos aos acionistas já tinha sido sinalizada por António Redondo , CEO da Navigator, na conferência de resultados com os analistas. Tal como o Negócios avançou, o gestor afirmou que

A Navigator registou nos primeiros nove meses deste ano um resultado líquido de 75,2 milhões de euros, o que revela uma quebra de 49% face aos 147,5 milhões apresentados no mesmo período de 2019.



Em face da recuperação da atividade, a Navigator já tinha anunciado, também, que iria pagar o subsídio de Natal aos trabalhadores antes do previsto, dando outros benefícios, como o pagamento de férias não gozadas, folgas acumuladas e uma "gratificação extraordinária", numa operação cujo montante total supera os 10 milhões de euros, de acordo com a empresa.



A assembleia-geral realiza-se "exclusivamente por meios telemáticos", lê-se na convocatória.

