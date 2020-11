Navigator dispara mais de 4% com anúncio de dividendos

As ações da Navigator estão a reagir em forte alta ao anúncio efetuado após o fecho da sessão de sexta-feira de que a companhia pretende remunerar os acionistas com um dividendo extraordinário.

A Navigator convocou uma assembleia-geral extraordinária para 24 de novembro para entregar as reservas que tem em balanço aos acionistas, distribuindo perto de 100 milhões de euros.

Leia Também Navigator vai entregar perto de 100 milhões aos acionistas em dividendos

Os acionistas vão deliberar sobre o pagamento de um total de 99.138.919,82 euros, equivalente a 0,1394 euros por ação. Este é o mesmo montante que a empresa pretendia pagar em junho, mas que acabou por cancelar devido à incerteza relacionada com a pandemia.

Ao dividendo que deverá ser pago até ao final do ano equivale uma rentabilidade de 7,06%, o que explica a reação positiva dos títulos na sessão desta segunda-feira. As ações da Navigator disparam 4,44% para 1,975 euros, recuperando assim do mínimo de 2012 que fixaram na sexta-feira (1,85 euros).



No comentário a esta notícia, os analistas do CaixaBank BPI assinalam que já tinham incorporado este pagamento nas suas estimativas, sobretudo depois de o CEO da empresa já ter sinalizado esta entrega de dividendos aos acionistas na conferência de resultados com os analistas.

Leia Também Navigator aumenta negócio e lucro com reabertura da economia

A Navigator destaca que decidiu pagar este dividendo porque "está numa posição financeira confortável para remunerar adequadamente os seus acionistas". As estimativas do CaixaBank BPI apontam para que a empresa atinja uma dívida líquida equivalente a 2,7 vezes o EBITDA no final deste ano, ligeiramente acima do registado no final do ano passado (2,4 vezes).

Leia Também Navigator antecipa pagamento do subsídio de Natal e dá prémios aos trabalhadores

Face à recuperação da atividade, a Navigator já tinha anunciado, também, que iria pagar o subsídio de Natal aos trabalhadores antes do previsto, dando outros benefícios, como o pagamento de férias não gozadas, folgas acumuladas e uma "gratificação extraordinária", numa operação cujo montante total supera os 10 milhões de euros, de acordo com a empresa.