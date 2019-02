"Na proposta que apresentámos à administração, propomos uma atualização salarial de 3%, com um mínimo de 30 euros para cada trabalhador, e que o acordo seja celebrado a três anos", acrescentou Diogo Marques.



Segundo a Comissão de Trabalhadores da nova fábrica da Navigator, a par das questões salariais os trabalhadores reclamam também o fim da discriminação salarial, uma vez que "as diferenças salariais entre trabalhadores com as mesmas funções noutras fábricas do mesmo grupo chegam a ser de 500 euros".



"Quando a nova fábrica iniciou a atividade, em 2009, prometeram que nos iria ser aplicado o mesmo plano de carreiras das outras empresas do grupo, mas, quase dez anos depois, as diferenças salariais, de regalias e dos horários de trabalho, continuam a ser muito significativas", sublinhou Diogo Marques.



Segundo informação da Comissão de Trabalhadores, a administração da Navigator ainda não apresentou nenhuma contraproposta e recusa-se a negociar enquanto se mantiver a greve, que termina no final de sábado.



A Agência contactou a administração da Navigator, mas não obteve resposta em tempo oportuno.

