Papeleiras pedem aplicação das medidas de apoio "já para a semana"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A CELPA - Associação da Indústria Papeleira pede celeridade na aplicação das medidas anunciadas pelo Governo para fazer face à escalada do preço da energia, agravada pelo conflito na Ucrânia.





Em entrevista ao Negócios e Antena 1, Francisco Gomes da Silva, diretor-geral da associação que representa empresas dos grupos Navigator, Altri, Renova e DS Smith, considera que os apoios deveriam ser aplicados "já para a semana".





O responsável da associação do setor - que tem vindo a anunciar subidas de preço devido ao agravamento dos custos energéticos - admite que o pacote apresentado pode levar a "uma redução dos preços da pasta de papel e dos diferentes tipos de papel".





Para Francisco Gomes da Silva, as medidas anunciadas são positivas e devem manter-se enquanto as empresas precisarem, mas em seu entender é preciso ver as "letras pequenas", ou seja, a regulamentação que falta conhecer.





O diretor geral da Celpa avisa ainda que tão importante como a redução de custos e alívio na tesouraria das papeleiras são as empresas fornecedoras desta indústria, onde "o risco de disrupção é real", alerta, explicando que são empresas de pequena dimensão e, apesar de estarem previstos igualmente apoios para elas, não vão ter a mesma dimensão dos que chegarão aos consumidores eletrointensivos.