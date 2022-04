Papeleiras não preveem ruturas no mercado

Apesar da dificuldade de obtenção de matéria-prima, o diretor-geral da CELPA – Associação da Indústria Papeleira diz que não há previsão nem sinais de rutura no mercado.





Em entrevista ao Negócios e Antena 1, Francisco Gomes da Silva revela que as fábricas de pasta e papel em Portugal não estão a reduzir a produção nem o ritmo, mas também não estão a produzir para ‘stock’, mas apenas para encomenda.





"Em Itália já houve suspensão de produção em fábricas de pasta e papel e em Portugal essa circunstância, no limite, poderia ocorrer em duas situações: se nada fosse feito para limitar os impactos do aumento de custo de energia - e isso está bem encaminhado - ou por alguma disrupção nas cadeias de fornecimento ou no escoamento do produto final", afirma o responsável.





Sobre a eventualidade de faltar algum tipo de papel em Portugal, considera que é um cenário que, "em teoria, é sempre possível, num descontrolo grande da situação económica à escala global", no entanto, "na prática não há nenhuma indicação que nos leve a colocar em cima da mesa, com um mínimo de seriedade, a rutura no mercado do papel que o consumidor doméstico mais consome". O mesmo aponta relativamente ao papel de escrita e impressão, salientando ser essa a perspetiva no atual momento.





Francisco Gomes de Silva admite, ainda assim, que "pontualmente" é possível que uma necessidade instantânea de um produto possa não ser correspondida, mas frisa que isso "já acontecia antes".





Em seu entender, desde que a componente da energia e do que lhe está associado, nomeadamente a logística, "possa ser resolvida por via política, com as medidas de política pública que mantenham estes preços relativamente controlados, não há grandes razões para que se mantenham aumentos de preço".