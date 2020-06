Paulo Azevedo é o novo “chairman” da BA Glass

O presidente do conselho de administração da Sonae vai substituir Carlos Moreira da Silva, que ao fim de 22 anos sai da gestão da empresa de que é acionista, avança o ECO.

Paulo Azevedo, "chairman" da Sonae, vai liderar também o conselho de administração da BA Glass, a maior empresa portuguesa do setor do vidro, substituindo no cargo Carlos Moreira da Silva.