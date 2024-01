Filho de Moreira da Silva substitui Sandra Santos como CEO da BA Glass

Leia Também Famílias Moreira da Silva e Silva Domingues compram grupo industrial italiano de vidro

que deixa o cargo ao fim de uma década, anunciou o grupo.Na rede social Linkedin, o grupo, cujo controlo é repartido pelas famílias Moreira da Silva e Silva Domingues, indica que Sandra Santos deixa de ser presidente executiva a 22 de fevereiro.Sandra Santos "conduziu com sucesso a BA Glass através de uma forte transformação e crescimento. A sua liderança, inspiração, perseverança e paixão por novos desafios marcaram o seu mandato de dez anos fizeram com que o volume de negócios da BA passasse de 500 milhões para 1,6 mil milhões de euros. O conselho de administração ficou extremamente impressionado com a habilidade de Sandra em liderar a empresa em todos os momentos mas, em particular, durante a pandemia e a crise energética que se seguiu", refere o grupo na mesma nota, indicando que a dirigente vai manter-se na administração como diretora não executiva.Sucede-lhe então Tiago Moreira da Silva, um dos três filhos de Carlos Moreira da Silva. Formado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, começou a carreira na Bosh como gestor de qualidade e produção. Mais tarde, depois de tirar um MBA na Tepper School of Business da Universidade Carnegie Mellon (Pensilvânia, EUA), ingressou no mundo do marketing e vendas da LifeScan, então empresa do universo Johnson & Johnson.Na BA, detida em parte pela família, entrou em 2008 como gestor de contas da área alimentar, chegando à comissão executiva como CMO (chief marketing officer) em 2016, pouco antes da expansão do grupo ao sudeste europeu no ano seguinte. Desde então, além de CMO, também liderou as operações ibéricas do grupo e, mais recentemente, as da Europa Central.Agora, segundo o anúncio, publicado esta terça-feira, vai liderar a comissão executiva, "conduzindo a empresa a uma nova e inovadora etapa de crescimento e transformação".Em simultâneo, a comissão executiva irá ter dois novos membros - Marco Marques e Sylwia Mistrzak - descritos como "dois jovens líderes enérgicos, que também construíram uma carreira notável na BA".O grupo BA, um dos maiores produtores de embalagens de vidro para a indústria alimentar e de bebidas, emprega mais de 5.000 funcionários na Europa e no México.