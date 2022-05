A Hannover Messe contará este ano com mais de 100 empresas presentes, um número bastante acima da média habitual, que não costuma ir além das quatro dezenas. O certamente decorre entre esta segunda-feira, 30 de maio, e a próxima quarta-feira.

Segundo dados divulgados pela AICEP, a Alemanha é o "terceiro maior mercado exportador de bens" para Portugal e "o segundo maior de bens e serviços".

"Portugal faz sentido" é o mote que marca a presença das 109 empresas nacionais dos setores da automação, digital, engenharia, e energia na Hannover Messe, a maior feira industrial do mundo.





Portugal quer produzir hidrogénio em ilhas de eólicas no meio do mar. O ministro da Economia acredita que "o futuro vai passar pelo hidrogénio" e que Portugal tem capacidade para ser uma solução na produção através das eólicas offshore."O futuro vai passar pelo hidrogénio e Portugal tem soluções", afirmou António Costa Silva perante uma plateia de empresários portugueses que marcam presença na Hannover Messe.Para o governante, "na eólica offshore vamos ter produção massiva com ilhas artificiais afastadas da costa e ligadas à produção de hidrogénio", pelo que "as quantidades de hidrogénio serão importantes e temos na eólica offshore uma oportunidade de as desenvolver"."Vamos construir um grande pólo de hidrogénio em Sines que pode ser fulcral. E a ligação com nossos parceiros alemães que também estão à procura disso para a transição energética pode marcar paradigma de viragem", acrescentou Costa Silva.No arranque da maior feira mundial da indústria, o ministro da Economia destacou "a presença das empresas portuguesas em Hanôver pode ser transformadora". "Temos nesta sala o que de melhor se faz em Portugal em múltiplos de atividade. Não tenho dúvida que a reindustrialização do país, do seu poder produtivo vai passar por aqui.""Tenho extrema confiança no que as empresas portuguesas estão a fazer. Se acreditarmos no nosso potencial, podemos mudar o futuro", disse o ministro.Costa Silva lembrou que outro vetor importante de desenvolvimento da indústria portuguesa "é o dos têxteis e os plásticos técnicos e tudo o que se relaciona com novos materiais, mais resiliente e leves". "Tudo o que diz respeito à incorporação desses materiais nestas indústrias e noutras fileiras vai marcar o futuro."*A jornalista viajou a convite da AICEP Portugal