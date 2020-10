Português Neuce compra fábrica à espanhola Titan e torna-se vice-rei ibérico das tintas

Com fábricas espalhadas por Portugal e oito países africanos, empregando mais de 400 pessoas, o grupo português de tintas Neuce acaba de somar mais uma unidade industrial, situada na Maia, e uma nova estrutura comercial, localizada em Barcelona, com a aquisição das empresas Titan Powder Coatings Portugal e Titan Powder Coatings Espanha ao grupo espanhol Titan.

Estas duas empresas contam com 96 trabalhadores e consolidam um volume de negócios de 23 milhões de euros, exportando para países como o México, Estados Unidos, Colômbia, Cuba, Argélia, Marrocos, França, Alemanha e Áustria.

Leia Também Dono da Neuce investe 27 milhões junto ao Corte Inglés Gaia e na Feira

Segundo a Neuce, que está sediada em Santa Maria da Feira, esta dupla aquisição permite ao grupo feirense tornar-se o segundo maior grupo ibérico do setor das tintas, atrás da também portuguesa CIN.





Entretanto, esta segunda-feira, 19 de outubro, a multinacional holandesa AzkoNobel anunciou que adquiriu o negócio das tintas decorativas da Titan, não tendo também revelado o valor do negócio, adiantando apenas que a conclusão da transação está ainda dependente da obtenção de autorizações regulatórias, prevendo que a mesma "seja atingida antes do final do primeiro trimestre de 2021.

"O mercado espanhol tem um forte potencial de crescimento e esta é uma excelente oportunidade para reforçarmos a nossa posição na região," afirma o CEO da AkzoNobel, Thierry Vanlancker, em comunicado.

A AzkoNobel apresenta-se como líder mundial do setor de tintas e vernizes, com cerca de 33 mil trabalhadores e presença em mais de 150 países.





(Notícia atualizada às 12:48)