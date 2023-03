Produção industrial aumenta 4,5% em janeiro

O índice de produção industrial subiu 4,5% em janeiro em termos homólogos, 2,6 pontos superior ao valor registado em dezembro, revelam os últimos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira.Esta evolução foi particularmente influenciada pelo setor da energia, sem o qual o índice agregado teve uma variação de 1,7% face ao mesmo período do ano passado. "Recorde-se ainda que em janeiro de 2022 estiveram em vigor medidas restritivas para o combate à pandemia, o que pode ter gerado algum efeito base no mês homólogo", alerta o INE.Todos os grandes setores industriais apresentaram evoluções melhores do que no mês anteriores. A energia apresentou o maior contributo para a variação do índice total, de 3,1 pontos percentuais, devido a uma taxa de variação de 18,6%.Já os bens de consumo e bens de investimento contribuíram 1,4 e 0,8 pontos percentuais, devido a variações homólogas de 4,1% e 5,9%. O único contributo negativo (-0,8 pontos percentuais) foi dos bens intermédios.