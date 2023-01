Zona Euro viu produção industrial subir 2% em novembro. Portugal abranda

Leia Também Preços da produção industrial na UE com aumento homólogo de 27,4% em novembro

A produção industrial na Zona Euro e na União Europeia subiu 2% em novembro de 2022 quando comparado com o mesmo período do ano anterior, divulgou esta sexta-feira o Eurostat.Já face ao mês anterior, outubro, este indicador avançou 1% na Zona Euro e 0,9% na UE. Isto depois de em outubro ter diminuído 1,9% tanto no conjunto dos países da Zona Euro como do bloco europeu.No espaço de um mês, a produção de bens capital cresceu 1% na Zona Euro, a produção de bens intermediários avançou 0,8% e a de bens de consumo duradouros subiu 0,4%. Já a produção de energia recuou 0,9% e a de bens de consumo não duradouros recuou 1,3%.No conjunto da União Europeia, os maiores aumentos num mês registaram-se na Irlanda (6,4%), no Luxemburgo (5%) e em Malta (4,6%). Já as maiores descidas foram observadas na Estónia (-3,7%), na Suécia (-3,3%) e na Croácia (-1,9%)", detalha o instituto europeu de estatísticas. Já em termos anuais, a Irlanda continua à frente, com um crescimento de 34,9%, seguida pela Malta e Dinamarca, com uma subida de 15,5% e 9,3%, respetivamente.Em Portugal, a produção industrial acelerou 3,7% em novembro face a outubro de 2022, mas desacelerou 0,3% face ao mesmo mês do ano anterior.