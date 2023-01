Quem é Delphine, a mulher que vai comandar a toda poderosa Dior

O que têm em comum Amancio Ortega e Bernard Arnault?





Em primeiro lugar são dois dos homens mais ricos do mundo. Amancio é o 23º desta lista com uma riqueza avaliada em 56 mil milhões de dólares e Bernard lidera a mesma, possuindo 191 mil milhões de dólares. Em segundo são gigantes nas suas áreas de atividade, os têxteis e os produtos de lixo. Por fim, apostaram nas respetivas filhas para lhes suceder na liderança dos negócios.





Em abril de 2022, Marta Ortega assumiu a presidência da Inditex, holding que detém marcas como a Zara, a Massimo Dutti e a Oysho. Agora foi a vez de Bernard Arnault anunciar que a filha Delphine irá ascender a CEO da LVMH, que tem no portefólio marcas como a Tiffany & Co., Christian Dior, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs, Loewe, Sephora, TAG Heuer e Bulgari.





Bernard tem cinco filhos, todos a trabalhar na empresa, mas Delphine, de 47 anos, será a única a ter assento no comité executivo da LMVH composto por 14 membros.





A espanhola Marta e a francesa Delphine não têm apenas em comum o facto de terem nascido em berços de ouro. Ambas são discretas e focadas no negócio que herdaram.





Bernard Arnault enumerou, ao Guardian, as qualidades da filha para lhe suceder. Tem uma "perceção aguçada" e uma "experiência incomparável" que irão permitir o desenvolvimento contínuo da marca, sustentou.





Por enquanto, afirma um analista ao Financial Times, "os investidores não têm uma boa impressão dela". Mas as pessoas que conhecem Delphine Arnault, ouvidas pelo jornal inglês, avisam para os risco de subestimá-la.



Argumentam que tem um talento especial para trabalhar com designers, uma noção de quais produtos funcionarão e como comercializá-los, e, importante para uma empresa que obtém a maior parte de seus lucros com artigos de couro, olho para uma mala de sucesso.





Delphine Arnault formou-se na escola de negócios Edhec na França e na London School of Economics, começou a carreira como consultora da McKinsey e aprendeu os segredos do negócio do luxo com dois dos melhores executivos da LVMH, Sidney Toledano e Michael Burke. E usa truques que copiou ao pai, como o de fazer visitas surpresas às lojas.





Existe um vínculo especial, ela é sua única filha e a mais velha, tem uma personalidade forte e pode ser direta com ele", adiantou Toledano ao FT.





Nascida a 4 de abril de 1975 em Neuilly-sur-Seine, uma localidade a oeste de Paris, é casada com Xavier Niel, um multimilionário francês ligado à indústria das telecomunicações, coproprietário do jornal Le Monde e dono de uma coleção de ativos que inclui os direitos da música My Way de Frank Sinatra. Do casamento nasceram dois filhos.





Os que lidam com Delphine gabam-lhe o estilo de gestão calmo e a capacidade para construir consensos em vez de impor decisões.Em fevereiro, quando ocupar a posição de CEO, terá o desafio de apurar estas qualidades para manter o negócio da família no rumo certo e as receitas em alta. O que não será tarefa fácil, atendendo a que a fasquia estará elevada. Basta referir que nos primeiros nove meses de 2022 a LVMH faturou 56,5 mil milhões de euros.