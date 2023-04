Rei das cuecas compra Edaetech a Ventura 

Em 1973, o casal Alberto e Emília Figueiredo, montou uma pequena fábrica de cuecas e singlets na casa de um tio, em Esposende, com meia dúzia de pessoas e quatro máquinas de costura, com o corte a ser feito num dos quartos, a confecção instalada na sala e o embalamento na cozinha.

E assim começou uma aventura empresarial, que conta já 50 anos de vida e se tornou um império na produção de roupa interior.

A Impetus apresenta-se actualmente como "uma das empresas líderes mundiais no setor têxtil", tendo fechado o exercício de 2022 com uma facturação de cerca de 50 milhões de euros, mais 25% do que no ano anterior, dos quais 95% foram gerados nas exportações.

Numa contínua aposta na inovação, lançou este mês uma nova colecção, a Beachwear, que recorre à tecnologia "fast-dry", um tratamento especial aplicado à fibra que dispersa a água, reduzindo os tempos de secagem e remove rapidamente a humidade do corpo.

Acresce outras inovações, como a ProtechDry, a primeira linha de roupa interior 100% em algodão especialmente criada para revolucionar a patologia da incontinência ligeira.

Isto depois de, ainda no verão passado, ter lançado a gama Eco-Cycle, uma linha de cuecas absorventes, que é composta por cuecas menstruais reutilizáveis e cuecas que substituem o penso diário.

Um império que, tendo o "core business" o setor têxtil, tem vindo a diversificar-se, contando com mais de uma dezena de empresas de outras áreas, como a imobiliária, os seguros, a farmacêutica e a engenharia.

13 de abril de 2023: "O grupo Impetus acaba de anunciar a aquisição de 100% da Edaetech, empresa nacional de engenharia que combina eficazmente três grandes áreas de competência – inovação, tecnologia e fabricação", avança o grupo da família Figueiredo, em comunicado.

O grupo já detinha 40% do capital da Eduatech, tendo agora adquirido os restantes 60%.

Foi há pouco mais de duas décadas que a Impetus decidiu acompanhar o empresário Ventura Belinho na criação da Eduatech, empresa especializada no desenvolvimento, ensaio e fabricação de protótipos e produção de pequenas séries de componentes metálicos, sobretudo para a indústria automóvel.

O Negócios sabe que Ventura Belinho, que se tinha afastado da gestão da empresa em 2018, vendeu os seus 60% ao grupo Impetus no final do mês passado.

"Desde 2002, data de fundação da Edaetech, que o grupo Impetus investe nesta empresa de engenharia. A aquisição da totalidade da estrutura acionista reforça a colaboração e evidencia a aposta do grupo em setores que vão além da indústria têxtil", realça.

A Edaetech, que emprega cerca de 80 pessoas, "dá agora início a um novo ciclo que terá como objetivo reforçar a sua posição no mercado e o compromisso global com todos os parceiros de negócio, beneficiando de uma estrutura acionista forte, sólida e comprometida com o futuro", afiança o grupo Impetus.